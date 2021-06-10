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İşsizlik rakamları açıklandı

10.06.2021 - 10:05 | Son Güncelleme :
İşsizlik rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

İşsizlik oranı nisan döneminde yüzde 13,9'a olurken; önceki veri yüzde 13,1 oranında gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 1,3 puan yükselerek yüzde 16,2 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 25,6, istihdam oranı 0,5 puanlık yükselişle yüzde 32 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 27,4 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı nisanda bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 27,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,9 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,9 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMAMIŞ İŞSİZLİK VE İSTİHDAM VERİLERİ

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 12,9'a yükseldi. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla 468 bin kişi artışla 4 milyon 166 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 987 bin kişi artarak 28 milyon 83 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 3,9 puan arttı ve yüzde 44,2 olarak kayıtlara geçti.

İş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı ayına göre 4,6 puan artarak yüzde 50,8 oldu. İş gücüne katılan sayısı 3 milyon 455 bin kişilik yükselişle 32 milyon 249 bin kişi olarak gerçekleşti.

Nisanda sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak yüzde 28,4'e düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına kıyasla 0,7 puan azalarak yüzde 16,4 oldu.


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