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İşsizlik rakamları açıklandı

18.05.2021 - 10:46
İşsizlik rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 0.1 puanlık artışla yüzde 12.9 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 43,8 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 627 bin kişi artarak 27 milyon 725 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 43,8 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 50,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 767 bin kişi artarak 31 milyon 842 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 1,0 puanlık artış ile yüzde 50,3 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 25,3, MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 30,6 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık artışla yüzde 25,3, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 30,6 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 41,0 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN YÜZDE 54,9'U HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 39 bin kişi, sanayi sektöründe 251 bin kişi, inşaat sektöründe 97 bin kişi, hizmet sektöründe 240 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,5'i tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SAATİ 42,7 SAAT OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 milyon 451 bin kişi artarak 26 milyon 482 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 1,2 saat azalarak 42,7 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 32 milyon 699 bin saat artarak 1 milyar 131 milyon 864 bin saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 27,8 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,0 puan artarak yüzde 27,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13,5 OLDU

İşsizlik oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,5 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 89 bin kişi artarak 4 milyon 277 bin kişi olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 43,3 OLDU

İstihdam oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak yüzde 43,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 692 bin kişi artarak 27 milyon 391 bin kişi oldu.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 50,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücüne katılma oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak yüzde 50,0 oldu. İşgücüne katılan sayısı 781 bin kişi artarak 31 milyon 668 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 17,1 OLDU

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2,0 puan azalarak yüzde 28,1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,3 puan azalarak yüzde 17,1 oldu.

İSTİHDAMIN YÜZDE 69,9'UNU ÜCRETLİ, MAAŞLI VEYA YEVMİYELİ ÇALIŞANLAR OLUŞTURDU

İstihdamın yüzde 69,9'unu ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, yüzde 4,6'sını işverenler, yüzde 16,7'sini kendi hesabına çalışanlar, yüzde 8,8'ini ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN 15 - 24 YAŞ GRUBUNDAKİ GENÇ NÜFUSUN ORANI YÜZDE 24,7 OLDU

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15 - 24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı I. çeyreğinde yüzde 24,7 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 2 milyon 922 bin kişi olarak gerçekleşti.

İŞSİZ SAYISININ YÜZDE 29,3'ÜNÜ UZUN SÜRELİ İŞSİZLER OLUŞTURDU

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde 1 milyon 252 bin kişi oldu. İşsiz sayısının yüzde 29,3'ünü uzun süreli işsizler oluşturdu.


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