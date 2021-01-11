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İşsizlik rakamları açıklandı

11.01.2021 - 10:05 | Son Güncelleme :
İşsizlik rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'nin Ekim ayında 2019'un aynı ayına göre 0,7 puan azalışla yüzde 12,7'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2020 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Ekim 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalışla yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,4 puan gerileyerek yüzde 24,9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0,7 puan düşüşle yüzde 13 olarak belirlendi.


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