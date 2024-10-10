İşsizlik oranı geriledi

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Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 55 bin kişi olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,7 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 olduğu hesaplandı.

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TÜİK verilerine göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2022 11,1 10,7 11,1 10,9 10,9 10,2 10,2 9,8 10,1 10,3 10,2 10,3 2023 9,6 10,0 10,0 10,1 9,6 9,3 9,3 9,2 9,1 8,6 9,0 8,8 2024 9,0 8,7 8,6 8,6 8,5 9,1 8,8

İSTİHDAM SAYISI ARTTI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta bir önceki aya göre 78 bin kişilik artışla 32 milyon 776 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,8 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ağustosta aylık bazda 0,1 saat artarak 42,7 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ağustosta aylık bazda 0,7 puan artarak yüzde 27,2 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak tahmin edildi.

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Türkiye genelinde ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: