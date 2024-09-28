İsrail'in kredi notu yine düşürüldü

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Moody's'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun vadeli yerel ve yabancı para ihraççı notları "A2"den "Baa1"e çekildi. Aynı zamanda, yerel para ve yabancı para kıdemli teminatsız notları da "A2"den "Baa1"e ve yabancı para kıdemli teminatsız raf notu ve yabancı para kıdemli teminatsız MTN notu "(P)A2"den "(P)Baa1"e düşürüldü.

Açıklamada, düşüşün temel nedeninin, jeopolitik riskin önemli ölçüde daha da yoğunlaşarak çok yüksek seviyelere ulaşması ve İsrail'in hem yakın hem de uzun vadede kredibilitesi için önemli olumsuz sonuçlar doğurması görüşü olduğuna işaret edildi.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın yoğunluğunun son günlerde önemli ölçüde arttığı belirtilen açıklamada, Gazze'de ateşkes olasılığının da azaldığı ve iç siyasi risklerin jeopolitik risklerle birlikte arttığı değerlendirdi.

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Moody's, ekonomik büyümenin bu yılın geri kalanında ve 2025'te zayıf kalmasını bekliyor. Bu yıl reel GSYH büyümesinin sadece %0,5 olmasını öngören Kurum, gelecek yıl için büyüme beklentimizi önceki %4'ten %1,5'e düşürdü.

Açıklamada, "Büyümenin daha düşük, savunma ihtiyaçlarının daha uzun süre yüksek kalmasıyla bütçe açığı da şu ana kadar varsaydığımızdan daha uzun süre yüksek kalacak. " denildi.

Kredi notunun görünümü "negatif" olarak devam edecek.