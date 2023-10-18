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İsrail'e şok! Fitch'ten sert not kararı

18.10.2023 - 07:57 | Son Güncelleme :
İsrail'e şok! Fitch'ten sert not kararı | Ekonomi Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İsrail'in kredi notunu "negatif" izlemeye aldı.

Hamas ile çatışma içinde olan İsrail'de ekonomi olumsuz etkilenmeye başladı. Savaşın maliyetinin dışında geleceğe yönelik ekonomik görünümdeki bozulmaya karşı olarak kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de aksiyon aldı.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı para cinsinden "A" olan kredi notunun jeopolitik gelişmeler nedeniyle "negatif" izlemede olduğu belirtildi.


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