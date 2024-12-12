İsrail’den tek bir tohum bile almıyoruz

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Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından gerçekleştirilen 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi’nde yaptığı konuşmada Yumaklı, tohum için önemli politikalar oluşturduklarına dikkati çekti.

‘1.3 MİLYON TONA ÇIKTI’

Yumaklı, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık, tuz artışı, düşük sıcaklık, aşırı yağışlar gibi koşullarda uygun ıslah programları gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda şu ana kadar 79 çeşit tohum tescil edildiğini ve üretimde yaklaşık yüzde 20 artış sağlandığını kaydetti. Türkiye’de kullanılan her 100 kilogramlık tohumun yüzde 97’sinin yurtiçinde üretildiğini belirten Yumaklı, tohumluk üretiminin 1.3 milyon tona çıktığını aktardı. Yumaklı, “Ürettiğimiz tohumları sektörümüz 117 ülkeye ihraç edip, milli ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolarlık katkı sağlamış oldu. Ayrıca ülkemizin ihtiyacı olan tohumluklarda ortak üretim modeli başlatacağız. Bu modelle, TİGEM’in geniş arazi gücü, makine ekipman parkı ve tecrübesini özel sektörün dinamizmiyle birleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.