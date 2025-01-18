‘İşlenmemiş altın azaldı mücevherat ithalatı arttı’

Haberin Devamı

TCMB’nin Merkez’in Güncesi isimli blog sayfasında yayımlanan yazıda, altında kota uygulamasının altın ithalatı kompozisyonunda önemli bir değişime sebep olduğu, mücevherat ithalatında ise kota sonrası dönemde hızlı bir artış olduğu vurgulandı.

TCMB ekonomistlerinin verdiği verilere göre, 7 Ağustos 2023’ten itibaren geçerli olan kota uygulaması ile işlenmemiş altın ithalatı hızlı bir şekilde geriledi. Ağustos 2023’te 12 aylık birikimli olarak 34 milyar dolar seviyesinde olan işlenmemiş altın ithalatı, 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla yarı yarıya azalarak 17 milyar doların altına kadar düştü. Tüketim malları içinde sınıflandırılan mücevherat ithalatında kota sonrası dönemde hızlı bir artış kaydetti. 12 aylık mücevherat ithalatı, kota uygulamasının başladığı 2023 yılı Ağustos ayında 1.6 milyar dolar civarındayken, geçen yılın Kasım ayı itibarıyla yaklaşık 4 kat artarak 6.4 milyar doları aştı. İşlenmemiş altın ve mücevherat ithalatının toplamı ise aynı dönemde 35.5 milyar dolardan 23 milyar dolar seviyesine geriledi.

Haberin Devamı

GRAM ALTIN 3 BİN 104 TL’Yİ GÖRDÜ

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gidebileceği beklentileri ve azalan jeopolitik risklerle yükselmeye devam ediyor.

Bu hafta başında açıklanan ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle Fed’in bu yıl birden fazla kez faiz indirimine gidebileceği beklentileri canlandı. Bu da altın fiyatlarını destekledi. Altın fiyatları ons tarafında dün itibarıyla 2 bin 700 doları aşan seviyesiyle beş haftanın zirvesine yakın seyretti. Yurtiçinde dolar kuru ve ons altına göre fiyatlanan gram altın, kurdaki artışın da etkisiyle 3 bin 104 lira ile rekor tazeledi. Gram altın önceki günü ise yüzde 0.6 artışla 3 bin 93 liradan tamamlamıştı.