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İş gezisi desteğinde üst limitler yükseldi

19.11.2022 - 09:25 | Son Güncelleme :
İş gezisi desteğinde üst limitler yükseldi | Ekonomi Haberleri

KOSGEB’in firmalara sunduğu Yurtdışı İş Gezisi Desteğinin üst limitleri artırıldı.

Güncelleme kapsamında her bir yurtdışı iş gezisi için işletme başına sağlanacak destek üst limiti yüzde 60 oranında ve en fazla 45 bin TL olarak açıklandı. Böylece KOBİ’ler 2 yıl boyunca toplamda 90 bin TL’ye kadar destekten faydalanabilecek. Ayrıca Yurtiçi Uluslararası İhtisas Fuarları ve Yurtiçi İhtisas Fuarlarında metrekare başına 250 TL olan destek üst limiti 600 TLye yükseltildi. Savunma, havacılık veya uzay sektörlerine yönelik düzenlenen fuarlar için metrekare başına 500 TL olan destek üst limiti ise bin 200 TL’ye artırıldı. Destek programı süresince yurtiçi fuar desteğinin üst limiti 50 bin TL’den 100 bin TL’ye yükseltilmiş oldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Yurtdışı İş Gezisi Desteği üst limitlerinin güncellenmesinin işletmelere büyük avantajlar sunacağını söyledi.

Burkay, “Ülkemizin ihracat odaklı büyümesi için yeni ihracatçı firmalarımızı ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Şirketler için her bir destek mekanizması büyük önem taşıyor. Bu noktada KOSGEB’in sunduğu destekler firmalarımızın yurt dışına açılmasına büyük kolaylık sağlıyor. Limitlerin artırılması Odamızın da talepleri arasında yer alıyordu. Bu gelişme firmalarımızın daha fazla yurt dışına yönlendirilmesine imkân sağlayacaktır. Bu kararın alınmasından dolayı KOSGEB’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


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