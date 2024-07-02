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İş dünyası vergi taslağını dinledi

02.07.2024 - 09:24 | Son Güncelleme :
İş dünyası vergi taslağını dinledi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün sabah saatlerinde reel sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Bakan Şimşek ekonomi programı ve yeni vergi paketi taslağı hakkında sunum yaptı. Ardından bakan yardımcıları vergi paketindeki maddelerin uygulama adımlarını anlattı. İş dünyası temsilcileri ise paketle ilgili sektörleri, maliyet yapısına etkileri hakkındaki endişelerini iletti.

Toplantıya DEİK, TOBB, TÜRMOB, MÜSİAD, TİM gibi iş örgütleri başkan düzeyinde katılırken bazı sivil toplum kuruluşları da yönetim kurulu üyeleriyle temsil edildi. Ayrıca her sivil toplum kuruluşundan bir vergi uzmanı da teknik konuları not almak üzere toplantıda hazır bulundu.

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İş dünyası liderleri toplantı sonrasında görüşlerini Hürriyet’e anlattı:

‘NOTLARIMIZI ALDIK’

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, verimli bir toplantı gerçekleştiğini belirtti. 31 federasyon, 366 dernek ve 100 binin üzerinde şirketi temsilen toplantıya katıldığını söyleyen Sönmez, “Sayın Bakan vergi paketi konusundaki taslak çalışmayı çok net ifade etti. Bizden de görüş almak istediklerini aktardı. Biz de daha adaletli, tavandan tabana yaygınlaştırılması gereken bir vergi sistemi olması gerektiğini; mükelleflerin zaten enflasyonla mücadele ettiğini, vergi paketiyle cezalandırılmaması gerektiğini ifade ettik. Özellikle iş dünyasının üzerinde durduğu maddeler oldu. Ülkenin yatırım alması ve ihracatın armasına engel olabilecek, dinamizmi zedeleyecek şeyler üzerinde duruldu. Notlarımızı aldık. Çalışmalarımızı yapacağız, net görüşlerimizi madde madde yazılı olarak ileteceğiz” dedi.

‘AYNI TARAFTAYIZ’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, toplantının geniş katılımla gerçekleştiğini söyledi. Bakanlığın sunumlarının ardından ihracatçılar olarak görüşlerini anlattıklarını belirten Gültepe şöyle devam etti: “Özellikle üzerinde durduğumuz konular gelirden kurumlar vergisi, devreden KDV sorunu ve kurumlar vergisi tevkifatı oldu. Ayrıca yurtdışına çıkış harçlarından ihracatçıların muaf olması gerektiği talebinde bulunduk. İstişare etmek önemli. Biz de Türkiye için çalışıyoruz. Büyük, güçlü Türkiye olsun istiyoruz. Aynı tarafta çalışıyoruz. Rekabetçiliği ve maliyet sistemini bozmadan yapıcı olacaklarına inanıyorum.”

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‘VERGİDE REFORM GEREK’

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da toplantıya katılanlar arasındaydı. Bakan yardımcılarıyla iki saate yakın görüştüklerini söyleyen Asmalı, MÜSİAD olarak vergide tek tek kanunlarla değil yapısal bir değişiklik olması gerektiğini ilettiklerini vurguladı. Asmalı, “Biz madde özeline girmedik, dedik ki vergi toplumsal bir sözleşmedir sık sık değişmemeli. Bir vergi reformu olmalı. Vergi gelir kaynağı olarak görülmemeli. Toplumun neredeyse yüzde 50’den fazlası zarar beyan ediyor. Dolayısıyla vergi bilinci oluşturmak şart. Bunun için de güven tesis etmek şart dedik” diye konuştu.Vergi paketiyli ilgili taslak metindeki çoğu maddenin geçerli olduğunu, bazılarının da çıkarıldığını söyleyen Asmalı, “Örneğin motokurye vergisi çıkarıldı, yurtdışı vergisi çok konuşuldu. Orada da 23 yaş altından alınmayacak. İharacatçıya muafiyet konusunda da karar almadıklarını söylediler” dedi.


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