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İş dünyası Moody's'ten umutlu

17.07.2024 - 10:01 | Son Güncelleme :
İş dünyası Moody's'ten umutlu | Ekonomi Haberleri

Piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü açıklayacağı kredi notu kararına odaklanırken, iş dünyasının önemli temsilcileri kuruluştan güçlü not artışı bekliyor.

Ocak ayında Türkiye'nin not görünümünü yukarı yönlü revize eden Moody's'in, değerlendirmesini 19 Temmuz Cuma gecesi yayınlaması bekleniyor. Yabancı ilgisinin arttığı dönemde kredi notu kararı önem taşıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, uygulanan ekonomik programın yabancı finans çevrelerinde kabul gördüğünü ifade ederek, "Ülkemiz uluslararası piyasalarda güçlü bir itibara sahip. Notumuzun iki kademe birden artırılacağı kanaatindeyim. Tek kademe artışı olsa bile Moody's'in yıl sonuna doğru sürpriz bir kararla takvim dışı bir değerlendirmeye giderek ülkemizin notunda yeni bir artış yapabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin CDS ve diğer risk göstergelerinde kaydettiği güçlü iyileşmeler, gri listeden çıkış ve bütçenin iyi gitmesi daha öngörülebilir bir politika çerçevesinin oluşmasına katkı sağladı. Kredi derecelendirme kuruluşları bu tabloyu görmezden gelemeyecektir" dedi.

"TÜRKİYE, YATIRIM FIRSATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR ÜLKEDİR"

Dezenflasyon sürecinin başlamasıyla ekonomideki olumlu havanın daha da pekiştiğine vurgu yapan Dr. Erkan Kork, "Ülkemiz ekonomisiyle, siyasi istikrarı ve güven ortamıyla yatırımcılar için korkulması gereken değil, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi gereken bir ülkedir. Uluslararası doğrudan yatırımlar ülkemize gelmeye başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin kararlı adımlarıyla yabancılardan gelen olumlu sinyallerin artacağını düşünüyorum. Not artışıyla Türkiye'ye uzun vadeli yatırım girişleri daha da hızlanacaktır" diye konuştu.

Fitch Ratings ve S&P bu sene yayımladığı raporlarda Türkiye'nin notunu artırırken, Moody's ise ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü ‘durağan'dan ‘pozitif'e çıkarmıştı.


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