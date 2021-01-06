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İş Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu

06.01.2021 - 10:14 | Son Güncelleme :
İş Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu | Ekonomi Haberleri

İş Bankası Genel Müdürü Bali, mart ayında görevini bırakacağını açıklarken; şirket KAP'a, Hakan Aran'ın Bali'den bayrağı teslim alacağını açıklandı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Genel Müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağım." açıklamasından bulunuldu.

İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, Bankamızın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır."


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