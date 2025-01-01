×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

İş Bankası’nın enerjisi GES yatırımından sağlanacak

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye İş Bankası#GES#İş Bankası
İş Bankası’nın enerjisi GES yatırımından sağlanacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 04:00

Türkiye İş Bankası, genel müdürlük binası ve operasyon merkezlerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelik öz tüketim amaçlı ilk güneş enerji santralini (GES) hayata geçirdi.

Haberin Devamı

 Şirketten yapılan açıklamada, santralin sektörde bu büyüklükte devreye alınan ilk yatırım olma özelliği taşıdığı ve 25 MW’lık bir kurulu gücü bünyesinde barındırdığı ifade edildi. Yatırım ile 20 bin ton karbon salımının önüne geçilmesi ve 2 bin 750 ağacın karbondioksit tüketimine eşdeğer salınımın engellenmesi hedefleniyor.

Karbon-nötr olma hedefini 2035’ten 2026’ya çeken İş Bankası, 2023 yılından itibaren yenilenebilir kaynaklardan enerji tedarik etmeye başlamış ve ve eş zamanlı olarak enerji verimliliği önlemlerini hayata geçirmişti. Banka, planlamanın ikinci adımını oluşturan güneş santrali yatırımıyla, genel müdürlük binası ve operasyon merkezlerinde kendi tükettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üretebilme kapasitesine ulaştı.

Haberin Devamı

Atlas veri merkezi ve şubelerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek 40 MW’lık ilave güneş enerji santrali yatırımının da İş Enerji aracılığıyla 2025 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye İş Bankası#GES#İş Bankası

BAKMADAN GEÇME!