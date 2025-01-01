İş Bankası’nın enerjisi GES yatırımından sağlanacak

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Şirketten yapılan açıklamada, santralin sektörde bu büyüklükte devreye alınan ilk yatırım olma özelliği taşıdığı ve 25 MW’lık bir kurulu gücü bünyesinde barındırdığı ifade edildi. Yatırım ile 20 bin ton karbon salımının önüne geçilmesi ve 2 bin 750 ağacın karbondioksit tüketimine eşdeğer salınımın engellenmesi hedefleniyor.

Karbon-nötr olma hedefini 2035’ten 2026’ya çeken İş Bankası, 2023 yılından itibaren yenilenebilir kaynaklardan enerji tedarik etmeye başlamış ve ve eş zamanlı olarak enerji verimliliği önlemlerini hayata geçirmişti. Banka, planlamanın ikinci adımını oluşturan güneş santrali yatırımıyla, genel müdürlük binası ve operasyon merkezlerinde kendi tükettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üretebilme kapasitesine ulaştı.

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Atlas veri merkezi ve şubelerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek 40 MW’lık ilave güneş enerji santrali yatırımının da İş Enerji aracılığıyla 2025 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.