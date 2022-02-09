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İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 926 milyar TL oldu

09.02.2022 - 09:48
İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 926 milyar TL oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye İş Bankası'nın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı, 514,2 milyar TL’si nakdi, 193,4 milyar TL’si gayrinakdi krediler olmak üzere, 2021 yılsonu itibarıyla 707,6 milyar TL’ye yükseldi. Bankanın, ülke ekonomisine katkı sağlayan özel banka olmayı sürdürdüğü belirtildi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2021 yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Paylaşılabilir ve sürdürülebilir değer üretme gayesiyle, ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda reel sektöre ve hanehalkına finansman desteği sağlamaya devam ettik. Köklü ve güçlü iş modelimiz ile kaynaklarımızı en doğru alanlara yönlendirmeye, tüm paydaşlarımız için katma değer oluşturacak şekilde kullanmaya özen gösterdik” dedi.

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Yaygın hizmet ağı ve dijital temas noktaları ile kullanıcılarına ürün ve kanal çeşitliliği sunan bankanın, tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olma vasfını koruduğu belirtildi. Bankanın toplam mevduat hacmi 2021 yılsonu itibarıyla 595,6 milyar TL’ye ulaştı. Banka, bütünsel bir yaklaşımla, fonlama maliyetini gözeterek, kaynaklarını çeşitlendirmek ve vade yapısını uzatmak amacıyla mevduat dışı kaynaklardan da yararlandı. Sürdürülebilirliği kurumsal stratejisinin odak noktalarından biri olarak konumlandıran banka, 2021 yılının Kasım ayında, dış ticaretin finansmanında kullanmak üzere sürdürülebilirlik bağlantılı ikinci sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı. Yüzde 110’un üzerinde yenileme oranıyla, 832 milyon dolar tutarındaki kredi ile İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de Türkiye bankacılık sektörüne duyulan güveni teyit etti. 2021 yılında 13,5 milyar TL net kâr elde eden İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü önceki yıla göre yüzde 28,1 oranında artarak 2021 yılsonunda 86,8 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 20,4 seviyesinde oluştu.


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