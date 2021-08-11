‹ Önceki Haber KARDEMİR'den 1,42 milyar lira kar KARDEMİR'den 1,42 milyar lira kar Sonraki Haber › Petrol fiyatı 70 doların üzerinde Petrol fiyatı 70 doların üzerinde

İş Bankası yarı yıl karını açıkladı

11.08.2021 - 09:52
İş Bankası yarı yıl karını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İş Bankası, Haziran 2021 itibarıyla aktif büyüklüğünü bir önceki yıl sonuna göre yüzde 11,4 oranında artırarak 661,6 milyar liraya yükseltti, aynı dönemde 4 milyar lira net kar elde etti.

Türkiye İş Bankasından yapılan açıklamaya göre, çalışanlarına, hissedarlarına ve müşterilerine değer yaratma gayesi ile faaliyetlerini yenilikçi bir anlayışla yürüten İş Bankası, 2021 yılının ilk altı ayında 4 milyar lira düzeyinde net kar elde etti. Yılın ilk yarısı itibarıyla sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 17,7 seviyesinde gerçekleşen bankanın özkaynak büyüklüğü ise 70,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sorunsuz büyüme politikasını kararlılıkla sürdüren İş Bankası'nın nakdi kredi hacmi 396,4 milyar lira, gayrinakdi kredi hacmi de 148 milyar lira seviyesine ulaştı. Böylece bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı Haziran 2021 itibarıyla 544,4 milyar liraya yükseldi.

Brand Finance'in yayımladığı "Brand Finance Turkey 100 2021" raporunda, Türkiye'nin en güçlü markaları sıralamasında ilk sırada yer alan İş Bankası, 100 yıla yakın süredir hizmet vermenin getirdiği güvenle tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olmaya devam etti. Bankanın toplam mevduat hacmi Haziran 2021 itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 12,7 oranında artarak 415,6 milyar liraya ulaştı.

##$HABER_1471021$##

Fon kaynaklarını çeşitlendirmek ve kaynakların vadesini uzatmak maksadıyla etkin bir yönetim izleyen İş Bankası, 2021 yılının ilk altı ayında yurt içi ve yurt dışı piyasalarda toplam 4,2 milyar TL menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi. İş Bankası, bu dönemde, yüzde 110'un üzerinde bir yenileme oranıyla, yaklaşık 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Çevresel ve sosyal nitelikli sürdürülebilirlik performans hedef kriterleri üzerinden yapılandırılan bu işlem, 18 ülkeden 38 bankanın katılımıyla sağlanarak, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de Türk bankacılık sektörüne olan güveni bir kez daha teyit etti.

Faaliyetlerini artan seviyelerde dijital kanallardan yürüten İş Bankası, dijitalleşmenin sağladığı hızlı ve etkin iş yapma imkanlarını ticari hayatın gelişmesi ve kolaylaştırılması için kullanmaya devam etti. Bu çerçevede, banka, Maximum Mobil'in ekosistem fonksiyonlarını devrettiği grup şirketi Topkapı AŞ şemsiyesi altında müşterilerin tek uygulama üzerinden hem ürün ve hizmet satın alabileceği, hem de bu işlemleri kolaylaştıran ödeme ve finansman imkanlarına başka bir uygulamaya gerek kalmadan ulaşabileceği "Pazarama" uygulamasını hayata geçirdi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, şunları kaydetti:

"İş Bankası olarak, ülke ekonomisinin Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini önemli ölçüde ortadan kaldırmaya çalıştığı ve ekonomik toparlanmanın ivmelendiği bu dönemde, katma değer sağlayan iktisadi paydaşlara finansman desteğini tereddüt etmeden sürdürdük. Kaynaklarımızı ve deneyimlerimizi Türkiye'nin büyüme modelini üretime ve ihracata dayalı bir yapıya dönüştürme hedefi doğrultusunda kullanmaya özen gösterdik. Bu doğrultuda, ihracat kredilerimizdeki artış ikinci çeyrekte yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti."

Aran, "Geleceğin bankası olma vizyonuyla 97. yaşını kutlamaya hazırlanırken sektördeki öncü ve güçlü konumunu muhafaza eden İş Bankası, tüm faaliyetlerinde ülke ekonomisine destek olma amacını gözeterek sağlıklı büyüme politikalarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: -0,48% Hacim : 5.162 Mio.TL Son veri saati : 11:48
Düşük 1.429 11.08.2021 Yüksek 1.439
Açılış: 1.439
8,6389 Değişim: 0,47%
Düşük 8,4782 11.08.2021 Yüksek 8,6463
Açılış: 8,5986
10,1245 Değişim: 0,31%
Düşük 10,0616 11.08.2021 Yüksek 10,1411
Açılış: 10,0937
481,48 Değişim: 0,82%
Düşük 471,49 11.08.2021 Yüksek 481,67
Açılış: 477,56
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.