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İş Bankası’na sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi

10.06.2022 - 13:40
İş Bankası’na sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi | Ekonomi Haberleri

İş Bankası, 483 milyon Euro ve 257 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi için sözleşme imzaladığını duyurdu.

Türkiye İş Bankası, sürdürülebilirlik bağlantılı üçüncü işleminde, uluslararası piyasalardan 483 milyon euro ve 257 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı. 7 Haziran tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America, Standard Chartered Bank, Emirates NBD Bank PJSC ve Abu Dhabi Commercial Bank PJSC koordinatör; Bank of America, Standard Chartered Bank ve MUFG Bank Ltd sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 16 ülkeden 32 bankanın katılım sağladığı ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti euro diliminde Euribor + %2,10, dolar diliminde ise SOFR + %2,75 oldu.

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Banka tarafından sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleştirilen sendikasyon kredisi kapsamında performans kriterleri belirlendi. Engelli dostu bankamatiklerin toplam bankamatik sayısına oranının artırılması ve dijitalleşen süreçlerle sağlanacak kağıt tasarrufuna yönelik performans kriterleri kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılması durumunda, faiz indirimi gerçekleşecek. Önceki sendikasyon dönemlerinde karbon emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanım oranı gibi hedeflere başarıyla ulaşan İş Bankası; sürdürülebilir finans alanındaki iyi uygulamalarına bir yenisini eklemiş oldu.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve sürdürülebilirlik lideri Gamze Yalçın, sağlanan krediye ilişkin yaptığı açıklamada, “Finans kuruluşu olmamızdan kaynaklanan dönüştürücü gücümüzle, başta müşterilerimiz olmak üzere ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımız nezdinde etki alanımızı genişletmenin önemine inanıyoruz. Hem çevresel hem sosyal alandaki etkilerimizi gözeterek belirlediğimiz performans kriterlerini içeren bu işlemle de sorumlu bankacılık anlayışımızın bir örneğini daha sunuyoruz. Kurum kültürü ile içselleştirdiğimiz sürdürülebilirlik vizyonumuz çerçevesinde karbonsuz ekonomiye geçişi desteklemeyi uluslararası alanda taahhüt ederek 2022 yılında Net - Sıfır Bankacılık Birliği’ne (Net-Zero Banking Alliance -NZBA) üye olan Bankamızın, 483 milyon euro ve 257 milyon dolar tutarındaki bu işlemi, üçüncü sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor” dedi.

Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’nin aktif büyüklük bakımından en büyük özel bankası olan İş Bankası reel sektörde faaliyet gösteren müşterilerinin dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir.”


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