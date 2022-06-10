;
  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İnşaat maliyetleri yüzde 106,60 arttı
‹ Önceki Haber İş Bankası’na sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi İş Bankası’na sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi Sonraki Haber › Kadın girişimci, ipek böcekçiliği işine öncülük etti Kadın girişimci, ipek böcekçiliği işine öncülük etti

İnşaat maliyetleri yüzde 106,60 arttı

10.06.2022 - 13:45
İnşaat maliyetleri yüzde 106,60 arttı | Ekonomi Haberleri

İnşaat maliyet endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,12 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,60 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,12 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,60 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,47, işçilik endeksi yüzde 1,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 133,71 işçilik endeksi yüzde 43,75 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 103,46, AYLIK YÜZDE 6,39 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,92, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,03, işçilik endeksi yüzde 43,52 arttı.

##$HABER_1474106$##

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 117,36, AYLIK YÜZDE 5,27 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,27 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,36 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,10, işçilik endeksi yüzde 1,81 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 145,83, işçilik endeksi yüzde 44,61 arttı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.543 Değişim: -1,11% Hacim : 41.553 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.528 10.06.2022 Yüksek 2.598
Açılış: 2.553
17,1133 Değişim: -0,03%
Düşük 16,8510 10.06.2022 Yüksek 17,4307
Açılış: 17,1176
18,0531 Değişim: -1,11%
Düşük 17,8480 10.06.2022 Yüksek 18,4210
Açılış: 18,2565
1.031,45 Değişim: 1,14%
Düşük 997,36 10.06.2022 Yüksek 1.035,67
Açılış: 1.019,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.