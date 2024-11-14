İnşaat maliyetinde artış hızı düştü

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İnşaat maliyet endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.93 artış gösterdi. Böylece yıllık artışta, Nisan 2021’den sonra, yani son 41 ayın en düşük artışı gerçekleşti. Eylülde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0.77, işçilik endeksi yüzde 0.18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 31.56, işçilik endeksi yüzde 56.68 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40.59 artarken, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.11 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.73 yükseldi.