İnşaat maliyet endeksi yıllık bazda yükseldi | Ekonomi Haberleri

İnşaat maliyet endeksi 2022 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 78,40, aylık yüzde 1,44 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,53, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 75,93, işçilik endeksi yüzde 87,41 arttı.



BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 78,31, AYLIK YÜZDE 1,98 ARTTI



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,23, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 75,63, işçilik endeksi yüzde 87,79 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 78,70 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,28 AZALDI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,28 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,70 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,66 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 76,89, işçilik endeksi yüzde 85,98 arttı.

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