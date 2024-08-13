İngiltere'nin işsizliği düştü | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de nisan-haziran aylarını kapsayan dönemde işsizlik beklenmedik şekilde geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, işsizlik üç aylık dönemde yüzde 4,2'ye düştü. Beklenti, işsizliğin yüzde 4,4 seviyesinden yüzde 4,5'e yükseleceği yönündeydi.

Bu dönemde çalışanların ikramiyeler hariç düzenli ücretlerindeki yıllık artış ise yüzde 5,4 olurken, ikramiyeler dahil ücretlerdeki büyüme yüzde 4,5 olarak hesaplandı.

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Reel (enflasyona göre ayarlanmış) ücretlerdeki artış ikramiyeler hariç yüzde 2,4 ve ikramiyeler dahil yüzde 1,6 oldu.

Öte yandan, haziranda grevler başta olmak üzere iş gücü piyasasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 100 bin iş günü kaybı yaşandı.

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