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İngiltere'de tüketici güveni zayıf kaldı

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#İngiltere#Tüketici#Big Para
İngilterede tüketici güveni zayıf kaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 12:07

 İngiltere'de Noel harcamaları öncesi tüketici güveni zayıf kalmaya devam ediyor.

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İngiliz Perakendeciler Birliğinin (BRC) tüketici güvenine ilişkin kasım araştırmasına göre, tüketicilerin gelecek 3 aylık döneme yönelik beklentileri kötüleşti.

Ekimde ülkede açıklanan Sonbahar Bütçesi'nden önce de hakim olan tüketici endişeleri, Noel öncesi artmaya devam ediyor.

Bu kapsamda tüketicilerin gelecek 3 ay için ekonomiye yönelik beklentileri ekimde eksi 17 iken, kasımda eksi 19 oldu.

BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, tüketici güvenindeki zayıflamaya ilişkin, Sonbahar Bütçesi sonrasında tüketici güveninde çok az değişiklik olduğunu belirtti.

Birçok kişinin Noel öncesinde ekonomi konusunda endişeli olduğunu kaydeden Dickinson, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların kişisel finansal durumları hakkındaki beklentilerinde çok hafif bir iyileşme olsa da bu daha geniş ekonomiye yönelik beklentilerdeki düşüşle dengelendi. Kişisel perakende harcamaları pozitif kaldı ve hafifçe arttı, bu da tüketicilerin Noel sezonu için hazırlanması beklendiği için normal. Bu kapsamda, gıda dışı harcama beklentileri düşük kalmaya devam ediyor. Ancak restoranda yeme beklentileri, tüm kategoriler içinde en çok iyileşen kategori oldu. Çünkü insanlar arkadaşları ve akrabalarıyla Noel buluşmalarına hazırlanıyor."

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#İngiltere#Tüketici#Big Para

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