‹ Önceki Haber ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

İngiltere'de otomobil üretimi sert geriledi

23.12.2020 - 17:28
İngiltere'de otomobil üretimi sert geriledi | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de, kasım ayında otomobil üretimi yüzde 31 seviyesinde geriledi.

SMMT'den yapılan açıklamada, İngiltere'de geçen ay otomobil üretiminin 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 düşerek 106 bin 243 adede gerilediği bildirildi.

Açıklamada, kasım ayı itibarıyla ülkede yıllık bazda otomobil üretiminin yüzde 31 azalarak 849 bin 246 seviyesine gerilediği kaydedildi. İngiltere'de Kasım 2019'da otomobil üretimi 1 milyon 230 bin seviyesindeydi.

İngiltere'de ihraç edilmek üzere kasım ayı itibarıyla üretilen yıllık otomobil ise yüzde 34,3 gerileyerek 155 bin 45'e geriledi.

##$HABER_1467222$##

İngiltere'de, AB'den ayrılmanın yarattığı belirsizlik ve koronavirüs salgınının oluşturduğu ortam, otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'de araç üretiminin bir ay daha düşmüş olması, AB ile anlaşmadan ayrılırsak sektörü yeni yılda bekleyen kabus kadar endişe verici değil. Artık önümüzde birkaç gün kalmışken, koronavirüs salgını tekrar artarken, dördüncü kademedeki önlemler nedeniyle galerilerimiz kapalıyken, kritik önemdeki sınırlarımızda aksamalar yaşanırken, gümrüksüz bir ticaret anlaşmasına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,90% Hacim : 28.114 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.409 23.12.2020 Yüksek 1.421
Açılış: 1.409
7,6347 Değişim: -0,32%
Düşük 7,6196 23.12.2020 Yüksek 7,6763
Açılış: 7,6593
9,3241 Değişim: 0,13%
Düşük 9,2926 23.12.2020 Yüksek 9,3647
Açılış: 9,3121
459,84 Değişim: 0,41%
Düşük 456,25 23.12.2020 Yüksek 461,20
Açılış: 457,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.