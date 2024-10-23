İngiltere'de maaşlar hızlı artmayabilir

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İngiltere'de insan kaynakları veri şirketi Brightmine tarafından yapılan bir anket, işgücü piyasasının yumuşamakta olduğuna dair işaretleri artırdı.

Ankete göre, İngiliz işverenlerin ücret artışları Eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde durgunlaştı ve firmalar önümüzdeki 12 ay boyunca ortalama ücret artışlarının azalmasını bekliyor.

Brightmine yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl beklenen medyan ücret artışının yüzde 3 olduğunu, 2023'ün aynı döneminde yüzde 6 olan ücret artışının enflasyondaki keskin düşüşü yansıttığını belirtti. Eylül ayına kadarki üç aylık dönemde ücret artışlarının yüzde 4'te kaldığını, bunun Ağustos ayına kadarki üç aylık dönemle aynı olduğunu, ancak ikinci çeyrekteki yüzde 4,8'lik artıştan daha düşük olduğunu söyledi.

Brightmine kıdemli içerik yöneticisi Sheila Attwood, "Ücret ödüllerinin 2025 yılında azalması beklenirken, işletmeler özellikle beceri eksikliklerini gidererek ve kilit yetenekleri elde tutarak işgücünü desteklemek için yaratıcı yollar bulmaya devam ediyor" dedi.