‹ Önceki Haber Türkiye Varlık Fonu’na 1.25 milyar Euro sendikasyon kredisi Türkiye Varlık Fonu’na 1.25 milyar Euro sendikasyon kredisi Sonraki Haber › S&P, ABD için büyüme tahminini yükseltti S&P, ABD için büyüme tahminini yükseltti

İngiltere'de enflasyon geriledi

24.03.2021 - 16:33
İngiltere'de enflasyon geriledi | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de enflasyon geçen ay yüzde 0,4'e indi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede yüzde 0,72 olan enflasyonun, şubatta yüzde 0,4'e gerilediği belirtilerek, enflasyonun düşüşünde giyim ve ikinci el araç fiyatlarındaki azalışın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ONS Analisti Jonathan Athow, normal koşullarda şubatın enflasyonda artışın yaşandığı bir ay olduğunu belirterek, "Salgının etkisiyle standart mevsimsel hareketler bozuldu." ifadesini kullandı.

##$HABER_1468900$##

Pantheon Macroeconomics'in İngiltere Ekonomisti Samuel Tombs ise şubat ayındaki gerilemeye karşın bu yılın geri kalanında enflasyonun yüzde 2 seviyesini aşmasını beklediğini kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 2021'in bahar aylarında enflasyonun BoE'nin hedef seviyesi olan yüzde 2'ye doğru yükselmesinin beklendiğini açıklamıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 2,64% Hacim : 30.300 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.372 24.03.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.377
7,9120 Değişim: -0,35%
Düşük 7,8310 24.03.2021 Yüksek 8,0444
Açılış: 7,94
9,4071 Değişim: -0,57%
Düşük 9,2761 24.03.2021 Yüksek 9,5332
Açılış: 9,4614
440,29 Değişim: -0,15%
Düşük 435,67 24.03.2021 Yüksek 447,20
Açılış: 440,94
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.