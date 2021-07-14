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İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde

14.07.2021 - 13:47 | Son Güncelleme :
İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de enflasyon geçen ay beklentilerin üzerindeki yükselişle yüzde 2,5 arttı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,5 artış kaydetti. İngiltere'de TÜFE mayısta yüzde 2,1 artmıştı.

ONS Ulusal İstatistik Başkan Yardımcısı Jonathan Athow, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen ay enflasyonda beklentilerin üzerindeki artışın gıda ve ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını belirterek, "Artışın bir kısmı, enflasyonu artırmaya devam eden artan yakıt fiyatları gibi geçici etkilerden kaynaklanmaktadır. Ancak bunun çoğu, fiyatların pandeminin başlarında düşük seviyelerden toparlanmasından kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonda yüzde 2 hedefini korumaya devam ediyor. Bankanın Parasal Politika Komitesi (MPC), daha önce enflasyondaki artışın geçici olduğunu belirterek, enflasyonun yüzde 3 seviyesini gördükten sonra yeniden düşüşe geçeceğini duyurmuştu.

Merkezi Londra'da bulunan Pantheon Economics'in İngiltere ekonomisti Samuel Tombs, enflasyondaki artışa rağmen bankanın politika faizini gelecek sene de yüzde 0,1 ile rekor seviyede düşük sevide tutmaya devam edeceğini belirtti.


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