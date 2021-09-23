İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası, faiz oranlarını ve tahvil alım programını değiştirmedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarında ve tahvil alım programının büyüklüğünde değişikliğe gitmedi. BoE gösterge faiz oranını tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0.1'de sabit bıraktı.

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Reuters anketine katılan ekonomistler BoE'nin politika değişikliğine gitmesini beklemiyorlardı.

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