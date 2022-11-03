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İngiltere'den 33 yılın en yüksek faiz artışı

03.11.2022 - 15:08 | Son Güncelleme :
İngiltere'den 33 yılın en yüksek faiz artışı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini 75 baz puan artırdı. Banka böylelikle son 33 yılın en yüksek faiz artışını yaptı.

İngiltere Merkez Bankası (BOE), faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizinde 75 baz puan artırıma giderek, yüzde 3'e yükseltti.

40 yılın zirvesindeki enflasyonu dizginlemek için politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3'e yükseltti. İngiltere Merkez Bankası, böylelikle 1989 yılından bu yana görülen en büyük faiz artışını gerçekleştirdi.

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