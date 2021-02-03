‹ Önceki Haber Ekonomistler açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi Ekonomistler açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi Sonraki Haber › Vakıfbank Katar Şubesi için faaliyet izni aldı Vakıfbank Katar Şubesi için faaliyet izni aldı

İngiltere hizmet sektöründe 8 ayın en sert daralması

03.02.2021 - 15:00
İngiltere hizmet sektöründe 8 ayın en sert daralması | Ekonomi Haberleri

İngiltere’de ocak ayında hizmet sektörü son 8 ayın en sert daralmasının kaydetti.

 

IHS Markit verilerine göre, ülkede 2021 yılı ocak ayında hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 39,5 seviyesine geriledi. İngiltere’de hizmet sektörü PMI verisi 2020 yılı aralık ayında 49,4 seviyesinde kaydedilmişti.

Piyasalarda öncü veri olarak kabul edilen PMI verisinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye, bu seviyenin aldı ise daralmaya işaret ediyor. Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Markit Economics Director Tim Moore, “Hizmet sektöründe çalışanlar ocak ayında ülkenin yeniden karantinaya girmesi nedeniyle işlerinde sert bir daralma yaşadı. Yine de bu daralma 2020 yılının bahar aylarında yaşanandan daha hafif.” ifadelerini kullandı.

##$HABER_1468036$##

Moore, İngiltere’de halen devam eden karantina tedbirleri nedeniyle hizmet sektöründe müşteriler ile yüz yüze gelmeyi gerektiren seyahat ve konaklama gibi hizmetlerin ciddi şekilde ekonomik bozulmadan etkilendiğini söyledi.

Moore, öte yandan önümüzdeki dönemde bahar aylarında kısıtlamaların azaltılması durumunda, hizmet sektörünün yeniden büyümeye dönebileceğini belirtti.

İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’ini hizmet sektörü oluşturuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.534 Değişim: 1,46% Hacim : 30.112 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.509 03.02.2021 Yüksek 1.534
Açılış: 1.521
7,1526 Değişim: -0,69%
Düşük 7,1238 03.02.2021 Yüksek 7,2044
Açılış: 7,2023
8,6064 Değişim: -0,70%
Düşük 8,5825 03.02.2021 Yüksek 8,6838
Açılış: 8,6675
421,73 Değişim: -0,82%
Düşük 420,46 03.02.2021 Yüksek 427,04
Açılış: 425,21
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.