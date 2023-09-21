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İngiltere faizi değiştirmedi

21.09.2023 - 14:16 | Son Güncelleme :
İngiltere faizi değiştirmedi | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası beklentilerin aksine faizi sabit tutma kararı aldı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) İngiliz ekonomisinin yavaşlaması ve enflasyonun son aylarda gerilemesini işaret ederek uzun süredir devam eden faiz artışlarını durdurdu, ancak enflasyondaki son düşüşü hafife almadığını vurguladı.

BoE Para Politikası Komitesi, gösterge konumdaki Banka faiz oranını yüzde 5.25'te tutma kararını 4'e karşı 5 oyla aldı.

BoE, Aralık 2021'den bu yana ilk kez borçlanma maliyetlerini arttırmadı.


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