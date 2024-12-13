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İngiltere ekonomisi küçüldü

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#İngiltere#Ekonomi#Big Para
İngiltere ekonomisi küçüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 10:24

 İngiltere ekonomisi ekimde sanayi üretimindeki düşüşün etkisiyle aylık bazda yüzde 0,1 küçüldü.

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede ekim ayına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, İngiltere ekonomisinde eylüldeki yüzde 0,1 daralmanın ardından, ekimde de yüzde 0,1 küçülme görüldü.

Ekim ayında ekonomide gerçekleşen daralma, ağırlıklı olarak sanayi üretimindeki düşüşten kaynaklandı.

Sanayi üretimi ekimde aylık bazda yüzde 0,6 azaldı. Ülkede sanayi üretimi eylülde de yüzde 0,5 düşmüştü.

Ülkede hizmet sektörü ekimde büyüme göstermeyerek yatay seyir izledi. İnşaat üretimi de aylık bazda yüzde 0,4 daraldı.

İngiltere ekonomisi ağustos-ekim döneminde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 büyüdü.

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#İngiltere#Ekonomi#Big Para

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