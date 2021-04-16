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İngiltere’de son 17 yılın en düşük nüfus artışı

16.04.2021 - 17:19
İngiltere’de son 17 yılın en düşük nüfus artışı | Ekonomi Haberleri

İngiltere'nin nüfusu 2020 yılı haziran sonu itibarıyla 67,1 milyona ulaştı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke nüfusu, 2020 yılı haziran sonunda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 artarak 67,1 milyona yükseldi.

ONS açıklamasında son verilerle birlikte ülkede 2003 yılından bu yana yıllık bazda en düşük nüfus artışının yaşandığı kaydedildi.

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İngiltere’ye Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yoğun olarak göçün yaşandığı 2016 yılında, yıllık nüfus artışı yaklaşık yüzde 0,8 seviyesindeydi.

İngiltere, 2016 yılında yapılan AB referandumunda “hayır” oyu çıkmasının ardından, 2020 yılının ocak sonunda birlikten tam olarak ayrılmıştı. İngiliz hükümeti daha önce göçmenlik sisteminde Avusturalya benzeri puanlama usulüne göre işleyecek yeni bir sisteme geçileceğini belirtmişti.


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