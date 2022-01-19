İngiltere’de enflasyon sürpriz yaptı! 30 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

İngiltere’de enflasyon beklentilerin üzerinde gelerek 1992 yılından beri en yüksek seviyeyi gördü.

İngiltere’de enflasyon gıda fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle 1992 yılından beri en yüksek seviyeyi gördü. İngiltere İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 5 seviyesindeydi. Ülkede enflasyon aylık bazda ise yüzde 0.5 oranında yükseldi.

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