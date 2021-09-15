  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İngiltere’de enflasyon 9 yılın zirvesinde
‹ Önceki Haber BİM yeni şirket kuracak BİM yeni şirket kuracak Sonraki Haber › Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırıyor Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırıyor

İngiltere’de enflasyon 9 yılın zirvesinde

15.09.2021 - 17:19
İngiltere’de enflasyon 9 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 2021 yılı ağustos ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, ülkede ağustos ayında yıllık enflasyon beklentileri aşarak yüzde 3,2 düzeyinde gerçekleşti.

Beklenti, ağustos ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,9 artması yönündeydi. Son verilerle birlikte, İngiltere’de 2012 yılı mart ayından bu yana enflasyondaki en hızlı yükseliş kaydedilmiş oldu. Ülkede enflasyon temmuz ayında ise yüzde 2 seviyesinde artış göstermişti. ONS’nin açıklamasında, ağustos ayında gıda, akaryakıt ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın enflasyonun beklentinin üzerinde yükselmesine neden olduğu belirtildi. Açıklamada, bununla birlikte ağustos ayında görülen sert yükselişin “geçici” olduğu değerlendirmesine yer verildi.

ONS Ulusal İstatistik Uzmanı Jonathan Athow, geçen yıl ağustos ayında İngiliz hükümetinin restoranlara destekte bulunduğunu ve tüketicilerin hesaplarının yüzde 50’sine kadarını ödediğini hatırlattı. Ağustos ayında bu desteğin verilmediğini kaydeden Athow, tam açılmayla birlikte restoran ve kafelerdeki fiyatların arttığını belirtti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) enflasyon hedefini yüzde 2 seviyesinde tutmaya devam ediyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,42% Hacim : 3.513 Mio.TL Son veri saati : 11:33
Düşük 1.424 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,4473 Değişim: 0,24%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,4486
Açılış: 8,4269
9,9648 Değişim: -0,08%
Düşük 9,9461 16.09.2021 Yüksek 9,9994
Açılış: 9,9725
484,69 Değişim: -0,28%
Düşük 483,43 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.