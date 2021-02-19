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İngiltere’de 28 yılın en yüksek kamu borçlanması

19.02.2021 - 16:59 | Son Güncelleme :
İngiltere’de 28 yılın en yüksek kamu borçlanması | Ekonomi Haberleri

İngiltere’de, 1993 yılından bu yana en yüksek 10 aylık kamu borçlanması kaydedildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), kamu sektörü finansmanına ilişkin 2021 yılı ocak ayı verilerini açıkladı. Buna göre, İngiliz hükümeti, kamu bankaları hariç, 2021 yılı ocak ayında 8,8 milyar sterlin borçlandı. Söz konusu tutar 1993 yılından bu yana en yüksek ocak ayı borçlanması ve 10 yıllık dönemdeki ilk ocak ayı kamu açığı olarak kayda geçti.

Ülkenin vergi yılının başladığı 2020 yılı nisan ayından 2021 yılı ocak ayının sonuna kadarki 10 aylık dönemde kamu bankaları hariç toplam kamu borcu ise önceki yılın aynı dönemine göre 222 milyar sterlin artarak 270,6 milyar sterline yükseldi.

Böylelikle ülkenin kamu bankaları hariç toplam kamu borcu, 1993 yılından bu güne kadarki nisan-ocak dönemleri içerisinde en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

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2021 yılı ocak ayında vergi gelirleri ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 800 milyon sterlin azalarak 63,2 milyar sterline geriledi.

İngiltere'nin toplam kamu borcu da halihazırda yaklaşık 2 trilyon 110 milyar sterlin ile ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 97’si seviyesinde bulunuyor.

Merkezi Londra’da bulunan Pantheon Macroeconomics’in İngiltere Başekonomisti Samuel Tombs, “İngiltere’de ocak ayında kamu borçlanmasının tahminlerin altında olması İngiliz ekonomisinin üçüncü karantinaya iyi bir şekilde mukavemet gösterdiği şeklinde yorumlanmamalı.” ifadesini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın önümüzdeki dönemde bir süre daha vergi artışı yapmadan yüksek kamu borçlanmasıyla yoluna devam edebileceğini öngören Tombs, “Sonuç olarak 2022 yılı (kamu borçlanması açısından) en kötü yıl olacak. Büyük vergi artışları yapılmak zorunda kalınacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin bağımsız denetleme kurumu Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) daha önce 2020 Nisan-2021 Mart dönemini kapsayan vergilendirme yılında İngiltere’nin toplam kamu borcunun 395,5 milyar sterlin seviyesine ulaşacağı tahmininde bulunmuştu.


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