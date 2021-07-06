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İngiliz konut sektöründe 24 yılın en sert yükselişi

06.07.2021 - 14:18
İngiliz konut sektöründe 24 yılın en sert yükselişi | Ekonomi Haberleri

İngiltere’de inşaat sektörü 2021 yılının haziran ayında son 24 yılın en sert yükselişini kaydetti. Ülkede inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 2021 yılının haziran ayında 66,3 seviyesine yükseldi.

IHS Markit/CIPS verilerine göre, ülkede inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 2021 yılının haziran ayında 66,3 seviyesine yükseldi.
Ülkede, mayıs ayında inşaat sektörü PMI verisi mayıs ayında 64,2 seviyesinde kaydedilmişti.

Böylece haziran ayında inşaat sektörü PMI verisinde 1997 yılının haziran ayından bu yana en sert yükseliş kaydedilmiş oldu. Öncü veri olarak kabul edilen PMI verisine göre, 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak kabul ediliyor.

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İngiltere’de eylül ayının sonuna kadar devam edecek emlak işlem vergisine getirilen muafiyet salgın döneminde konut sektörünü canlandırmıştı.
Vergi muafiyeti, 500 bin sterlin değerindeki bir konutta yaklaşık 15 bin sterline denk geliyor.

Konut kredi kuruluşu Nationwide’ın verilerine göre, ülkede konut fiyatları 2021 yılının mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,9 artış ile son 7 yılın en hızlı artışını göstermişti.


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