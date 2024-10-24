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İngiliz bankacılık devi Barclays'ın kârı tahminleri aştı

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#Barclays#Kar#İngiltere
İngiliz bankacılık devi Barclaysın kârı tahminleri aştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 09:42

İngiliz bankası Barclays, 2024 üçüncü çeyreğinde 1,6 sterlinlik kâr açıkladı.

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İngiliz bankası Barclays, üçüncü çeyrekte net karının beklentileri aşarak 1,6 milyar sterlin (2 milyar dolar) olduğunu bildirdi.

Açıklanan sonuçlar 2023′teki aynı döneme göre yüzde 23 daha yüksek oldu.

Dönem geliri,tahminin biraz üzerinde 6,5 milyar sterlin olarak gerçekleşti.

Banka bu yılın başlarında maliyetleri düşürmek, hissedar getirilerini artırmak ve uzun vadeli finansal performansını istikrara kavuşturmak için stratejik bir yenileme duyurdu. Barclays daha değişken yatırım bankacılığı birimini korurken yerel kredilendirmeye daha fazla odaklandı. Bu stratejiye İngiltere perakende bankacılık işletmesi Tesco Bank’ın satın alınması da dahil edildi .

Barclays hisseleri 2023′teki düşüşün ardından yılın başından bu yana yüzde 55 arttı.

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#Barclays#Kar#İngiltere

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