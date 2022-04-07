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ING Türkiye’de iki üst düzey atama

07.04.2022 - 14:12
ING Türkiye’de iki üst düzey atama | Ekonomi Haberleri

ING Türkiye Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Öcal Ağar, 18 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Krediler Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine ise ING Türkiye Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi Martijn Kamps getiriliyor.

ING Türkiye’de, iki üst düzey atama gerçekleşti. ING Türkiye’de Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Öcal Ağar, 18 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. ING Türkiye bünyesinde 10 yılı aşkın süredir Tüzel Bankacılık ve Krediler alanında farklı görevler üstlenen Öcal Ağar, yeni göreviyle birlikte ING Türkiye’nin dijital liderlik hedefine katkıda bulunarak, tüzel bankacılığın dijital odaklı gelişiminin sürdürülmesine liderlik edecek.

Öcal Ağar’dan boşalan Krediler Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine ise ING Türkiye bünyesinde Uyum, Operasyonel ve Bilgi Risk Yönetimi ve İç Kontrol’den sorumlu Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Martijn Kamps getiriliyor. 20 yılı aşkın süredir Hollanda, Almanya ve Türkiye’de farklı yönetici pozisyonlarında görev yapan Martijn Kamps’ın ataması BDDK sürecini takiben gerçekleştirilecek. Martijn Kamps, yeni görevinde kredi ve yapılandırma süreçlerinde veri odaklı karar alma süreçlerinin daha ileri taşınmasına ve daha etkin bir risk yönetimi yapısının gerçekleştirilmesine liderlik ederek ING Türkiye’nin müşterileri ve paydaşları için güvenilir bir iş ortağı olma misyonuna katkı sağlayacak.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1998 yılında mezun olan Öcal Ağar, 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını ve ardından Stanford Üniversitesi Yönetici Programını tamamladı. İş hayatına 1998 yılında başlayan ve Kredi Kayıt Bürosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı dahil olmak üzere farklı kuruluşlarda çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev alan Ağar, Kasım 2011 tarihi itibariyle ING Türkiye ekibine Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlama biriminden sorumlu olarak katıldı.

Ağar, ING Türkiye’de Krediler İzleme ve Yapılandırma birimine liderlik etti ve Tüzel Krediler Tahsis ve Risk Analitikleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1999 yılında Maastricht Üniversitesi’nden Uluslararası İşletme Çalışmaları bölümünden mezun olan ve TIAS İşletme ve Toplum Okulu’nda Finans Yüksek Lisansını tamamlayan Martijn Kamps, 2000 yılında ING Hollanda bünyesinde göreve başladı. Martijn Kamps, ING Hollanda, Almanya ve Türkiye’de tüzel ve kurumsal bankacılık alanlarında önemli çalışmalara imza attı ve kurumsal bankacılık için mevzuat verisinin global ölçekte tasarlanması ve uygulanmasına liderlik etti.


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