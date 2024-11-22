İndirime kapı araladı: Merkez 8’inci kez ‘pas’ dedi

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Kurul politika faizini mart ayından itibaren sekizinci kez sabit tuttu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 50’de kaldı. Ancak PPK açıklamasında hem enflasyonla ilgili hem de para politikasını içeren paragrafta değişiklikler yapıldı. Merkez Bankası’nın dün açıkladığı kasım ayı PPK metninde verdiği güvercin mesaj dikkat çekti.

EKİMDE ANA EĞİLİMDE DÜŞÜŞ

PPK açıklamasında ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği belirtilerek, “Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurtiçi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir” denildi. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir” mesajı verildi.

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EŞGÜDÜME VURGU

PPK açıklamasında para politikasındaki kararlı duruşun; yurtiçi talepte dengelenme, Türk Lirası’nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtildi. PPK metnine yeni eklenen, “Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır” cümlesi dikkat çekti. PPK açıklamasında, “Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” denildi.

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YILIN SON PPK’SI 26 ARALIK’TA

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 8 Kasım’daki enflasyon raporu toplantısında, “Enflasyon ve enflasyon beklentileri düzeldikçe faizin mevcut seviyesinin korunması parasal sıkılığın artması anlamına geliyor. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe bağlı olarak indirim döngüsü başlasa bile başladığında sıkı duruşumuzu koruyacağımızı ifade etmek istiyorum. Talepte dengelenmeyi devam ettirecek finansal sıkılığa sağlayacağız, yine Türk Lirası’na geçişi destekleyecek adımları atmaya devam edeceğiz” demişti. PPK’da verilen mesajlar piyasada bir indirim sinyali olarak yorumlandı. 3 Aralık’ta kasım ayı enflasyonu açıklanacak. Yılın son PPK toplantısı ise 26 Aralık’ta yapılacak.