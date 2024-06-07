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IMF'den Mısır'a kredi

07.06.2024 - 11:32 | Son Güncelleme :
IMF'den Mısır'a kredi | Ekonomi Haberleri

Uluslararası para fonu IMF, Mısır ile yaklaşık 820 milyon dolarlık bir kredi programı üzerinde anlaşmaya vardığını ve "yapısal reformların hızlandırılması" için zemin hazırladığını söyledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Uluslararası Para Fonu, mevcut Genişletilmiş Fon Kolaylığı kredi anlaşmasının üçüncü kısmı konusunda Mısır ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 

IMF yönetim kurulunun onayına tabi olan anlaşma, ekonomisinde derin yapısal değişiklikler yapmaya devam eden Mısır'a yaklaşık 820 milyon dolar sağlayacak.

IMF, bu yapısal değişikliklerin arasında özel sektörün ekonomideki rolünü artırma, yüksek enflasyon ve kamu borcuyla mücadele ve daha esnek bir döviz kuruna geçiş planlarının yer aldığını söyledi.

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IMF Mısır Misyonu Şefi Ivanna Vladkova Hollar yaptığı açıklamada, "Jeopolitik gerilimler ve bunların Mısır üzerindeki etkisi zorlu olmaya devam ederken, yetkililer bu yolda kaldı. Bu çabalar, daha iyi bir görünüm, iyileştirilmiş döviz (döviz) kullanılabilirliği, enflasyonun yavaşlamaya başlaması ve özel sektör duyarlılığında iyileşme işaretleri sunmaya başlıyor" diye devam etti.

Hollar, Mısır'ın ilerlemesine rağmen ekonomiye yönelik "aşağı yönlü risklerin" devam ettiğini belirterek, Gazze'deki İsrail-Hamas çatışmasının devam eden etkilerine ve Süveyş Kanalı'ndan geçen gemilerden elde edilen gelirleri keskin bir şekilde azaltan Kızıldeniz gemiciliğine yönelik saldırılara dikkat çekti.


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