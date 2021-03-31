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IMF'den İtalya ekonomisi için büyüme öngörüsü

31.03.2021 - 09:34
IMF'den İtalya ekonomisi için büyüme öngörüsü | Ekonomi Haberleri

IMF, İtalya ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 4,25'e çıkardı.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, İtalya ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

İtalya'nın salgına verdiği politika tepkisinin genel olarak sağlık krizinin nüfus ve ekonomi üzerindeki etkisini hafifletmede etkili olduğu belirtilen açıklamada, aşılamanın hızlandırılması ve sağlık krizi azaldıkça, ekonomik toparlanma sürerken desteklerin kademeli olarak azaltılması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, sağlık krizinin sona ermesinin ardından bile iş gücü piyasası ve sermaye stokundaki yaraları sınırlamak, daha yeşil, daha akıllı ve daha adil bir ekonomi inşa edilmesi için teşviklerin gerekli olacağı ifade edildi.

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Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan güçlü toparlanmaya rağmen gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) 2020'de yaklaşık yüzde 9 azaldığı anımsatılan açıklamada, konaklama, turizm ve ulaşımın en çok etkilenen sektörler olduğu aktarıldı.

BELİRSİZLİK VURGUSU

Açıklamada, İtalyan ekonomisinin görünümünün, salgın ve destek politikalarının seyrine bağlı olduğuna işaret edilerek, aşılama programı ilerledikçe, sosyal mesafe önlemleri devam ettiği ve ekonomik destek sürdürüldüğü sürece ülke ekonomisinin 2021'de yaklaşık yüzde 4,25 büyüyebileceği kaydedildi.

IMF, ocak ayında yayımlanan son tahminlerde İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü. Söz konusu tahminin "önemli ölçüde belirsizlik" ile çevrelendiğine işaret edilen açıklamada, toparlanma sağlandıkça politikaların iyileştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, geçici politika destekleri sona erdiğinde bankaların kredi kalitesinin zayıflamasının beklendiği, ancak toparlanma sürecini desteklemek için potansiyele sahip firmalara kredi akışını sürdürmenin önemli olduğu ifade edildi. IMF'nin açıklamasında, kapsamlı bir vergi reformunun büyümeyi ve kapsayıcı ekonomiyi teşvik edeceği kaydedildi.


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