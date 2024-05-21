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IMF'den İngiltere'ye faiz indirimi uyarısı

21.05.2024 - 15:49 | Son Güncelleme :
IMF'den İngiltere'ye faiz indirimi uyarısı | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Para Fonu, İngiltere Merkez Bankası'nı faiz indirimine başlayacağı tarih konusunda uyardı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Uluslararası Para Fonu IMF, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayacağı konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi. 

IMF, "Para politikası bir dönüm noktasına ulaştığında, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, erken ve gecikmiş gevşeme risklerini dikkatli bir şekilde dengelemelidir." uyarısında bulundu.

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IMF, erken genişlemenin enflasyonu daha da artırma riski taşıyabileceğini, ancak gecikmiş gevşemenin ekonomik toparlanmayı durdurabileceğini, hatta tersine çevirebileceğini söyledi.

BoE, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından enerji ve gıda fiyatlarının yükseldiği 2022 sonlarında enflasyonu kırk yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11'den düşürmek için agresif faiz artırımlarına girişti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), fiyat artışlarını daha da azaltmak için borçlanma maliyetlerini 16 yılın zirvesi olan yüzde 5,25'te tuttuktan sonra bu ay yaz aylarında faiz indirimi sinyali verdi.

İngiltere'de yıllık enflasyon Mart ayında yavaşlayarak yüzde 3,2'ye geriledi. Nisan verileri Çarşamba günü açıklanacak.


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