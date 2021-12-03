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IMF'de görev değişimi

03.12.2021 - 09:35
IMF'de görev değişimi | Ekonomi Haberleri

IMF’nin ilk kadın başekonomisti Gita Gopinath kuruluşta birinci idari direktör yardımcısı olmaya hazırlanıyor.

IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, 2022 yılı başlarında görevinden ayrılacak olan IMF Birinci Başkan Yardımcısı Geofrey Okamoto'nun yerini alacak ve kuruluşun iki numaralı ismi haline gelecek.

Daha önce yaptığı açıklama ile ocak ayında IMF'den ayrılarak Harvard Üniversitesi'ne döneceğini ifade eden Gopinath, teklif edilen Birinci Başkan Yardımcılığı görevi sonrası bu kararından vazgeçti.

IMF'in en büyük hissedarı olan ABD'nin Gopinath'ın Birinci Başkan Yardımcısı olarak seçilmesinden memnun olduğu da belirtildi.


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