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IMF uyardı: Küresel kamu borcunun bu yıl 100 trilyon doları aşması bekleniyor

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#IMF#Dolar#Borç
IMF uyardı: Küresel kamu borcunun bu yıl 100 trilyon doları aşması bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 09:34

IMF küresel kamu borcunun bu yıl rekor seviye olan 100 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini tahmin ederek, birçok ülke için mali görünümün beklenenden daha kötü olabileceği uyarısında bulundu.

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Uluslararası Para Fonu, mali politikaya ilişkin son raporunda, küresel kamu borcunun bu yıl küresel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 93'üne ulaşmasını ve 2030 yılına kadar GSYH'nin yüzde 100'üne yaklaşmasını beklediğini bildirdi. Bu oran, Kovid-19 salgınının başladığı 2019 yılına göre 10 puan daha yüksek. IMF ayrıca borcun bu yıl 100 trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini de açıkladı.

AFP haberine göre IMF Mali İşler Departmanı Başkan Yardımcısı Era Dabla-Norris, raporun yayımlanmasından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Küresel kamu borcu çok yüksek" dedi.

IMF raporunda, borç projeksiyonlarına ilişkin risklerin değerlendirilmesinde yeni bir "borç riski" yaklaşımı tanıtıldı.

En kötü senaryoda küresel kamu borcunun 2026 yılına kadar GSYİH'nın yüzde 115'ine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu rakam, IMF'nin temel tahmininden yaklaşık 20 puan daha yüksek.

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Raporda, küresel faktörlerin ülkeler genelinde hükümet borçlanma maliyetlerindeki dalgalanmaları giderek daha fazla yönlendirdiği belirtilirken, önemli ülkelerdeki yüksek borç seviyelerinin diğerleri için egemen getirilerin oynaklığını ve borç risklerini artırabileceği ifade edildi.

IMF, küresel kamu borcunu kontrol altına almak için gereken mali ayarlamanın büyüklüğünün GSYİH'nın ortalama yüzde 3,0 ila 4,5'i arasında olduğunu, bunun da geçmişteki ayarlamaların neredeyse iki katı büyüklüğünde olduğunu söyledi.

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#IMF#Dolar#Borç

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