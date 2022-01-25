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IMF Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

25.01.2022 - 17:45 | Son Güncelleme :
IMF Türkiye için büyüme tahminini yükseltti | Ekonomi Haberleri

IMF, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 9'dan yüzde 11 seviyesine yükseltti. Türkiye'nin 2022 ve 2023 büyüme beklentisini ise ekim ayındaki  tahminine göre değiştirmeyerek yüzde 3,3 seviyesinde bıraktı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin 2022 yılına önceden beklenenden daha zayıf bir konumda girdiğini belirterek, bu yıl için büyüme beklentilerini düşürdü.

IMF bugün yayınladığı "Dünya Ekonomik Görünümü Ocak 2022-Ara Dönem Raporu"na göre, Covid-19 Omicron varyantına bağlı olarak ülkelerde yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlandığı hatırlatılan raporda, artan enerji fiyatları ve arz kesintilerinin başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede beklenenden çok daha yüksek bir enflasyona neden olduğuna işaret edildi. Çin'in emlak sektöründe yaşanan daralma ve özel tüketimin beklenenden daha yavaş toparlanmasının da büyümenin sınırlanmasında etkili olduğu kaydedildi.

Tüm bunlara bağlı olarak global ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 4,9'dan yüzde 4,4'e çekildi. IMF, 2021 yılında global ekonominin yüzde 5,9 büyüdüğünü tahmin ediyordu. IMF, 2023 yılında büyümenin daha da aşağı geleceğini ve yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyor. IMF'nin gelecek yıl için tahmini bir önceki yüzde 3,6 olan tahminin biraz üzerinde yer aldı.

IMF, enflasyonun devam eden arz ile birlikte önceki raporda öngörülenden daha uzun süre devam etmesini bekliyor.

TÜRKİYE İÇİN TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ

IMF, Türkiye ekonomisi için ise, 2021 büyüme tahminini yüzde 9'dan yüzde 11 seviyesine yükseltirken; 2022 ve 2023 büyüme beklentisini ekim ayındaki tahminine göre değiştirmeyerek yüzde 3,3 seviyesinde bıraktı.


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