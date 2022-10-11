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IMF Türkiye için büyüme tahmini yükseltti

11.10.2022 - 16:31 | Son Güncelleme :
IMF Türkiye için büyüme tahmini yükseltti | Ekonomi Haberleri

IMF, Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltirken, 2023 yılı beklentisini ise aşağı çekti. Uluslararası Para Fonu küresel büyüme tahminini, 2023 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 2,7 seviyesine indirdi.

Uluslararası Para Fonu(IMF), Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltti. IMF'in sonbahar dönemi "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, Temmuz ayında yayımlanan ara dönem raporunda yüzde 4,0 olarak tahmin edilen 2022 yılı büyüme tahmini, yüzde 5,0 seviyesine çıkarıldı.

IMF, işsizlik oranı beklentilerini ise olumlu yönde revize etti. 2022 yılı işsizlik beklentisi yüzde 11,3'ten yüzde 10,8'e, 2023 yılı beklentisi yüzde 10,6'dan yüzde 10,5'e çekildi.

IMF, 2027 yılı için açıkladığı projeksiyonda ise büyüme tahminini yüzde 3,0, enflasyon tahminini yüzde 15,0, cari açık/GSYH tahminini yüzde -2,6 olarak belirledi.

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