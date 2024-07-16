IMF, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti | Ekonomi Haberleri

IMF küresel ekonomi için büyüme tahminini yüzde 3.2 olarak korudu.

IMF, Türkiye ekonomisi için 2024 büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya yükseltirken, 2025 beklentisini ise yüzde 3,2'den yüzde 2,7'ye indirdi.

Türkiye ekonomisinin güçlü dinamiği uluslararası kuruluşların gözünden kaçmıyor. Mali disiplin, ekonomi alanındaki reformlar, vergisel düzenlemeler, gri listeden çıkma gibi büyük atılımları gerçekleştiren Türkiye'ye yönelik Uluslararası Para Fonu büyüme beklentisini yükseltti.

Uluslararası Para Fonu, küresel ekonomi için 2024 yılı büyüme tahminini değiştirmezken Türkiye için beklentilerini yükseltti.

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