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IMF, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti

16.07.2024 - 17:33 | Son Güncelleme :
IMF, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Para Fonu, küresel ekonomi için 2024 yılı büyüme tahminini değiştirmezken Türkiye için beklentilerini yükseltti.

Türkiye ekonomisinin güçlü dinamiği uluslararası kuruluşların gözünden kaçmıyor. Mali disiplin, ekonomi alanındaki reformlar, vergisel düzenlemeler, gri listeden çıkma gibi büyük atılımları gerçekleştiren Türkiye'ye yönelik Uluslararası Para Fonu büyüme beklentisini yükseltti.

IMF, Türkiye ekonomisi için 2024 büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya yükseltirken, 2025 beklentisini ise yüzde 3,2'den yüzde 2,7'ye indirdi.

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IMF küresel ekonomi için büyüme tahminini yüzde 3.2 olarak korudu.


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