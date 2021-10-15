IMF Japonya'nın büyüme oranını revize etti | Ekonomi Haberleri

IMF'nin Japonya ekonomisi kapsamlı 2022 yılı büyüme tahmini ise 0,2 puan yükseltilerek yüzde 3,2'ye çıkarıldı.

Kyodo ajansı, başkent Tokyo ve çevresinde salgınla mücadele kapsamında nisan-eylül arasında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) Japon ekonomisini negatif etkilediğini bildirdi.

IMF, Japonya'nın bu yıl ekonomik büyüme oranını aşağı yönlü güncelledi.

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