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IMF Başkanı Georgieva: Salgın eşitsizlikleri artırabilir

23.02.2021 - 08:38 | Son Güncelleme :
IMF Başkanı Georgieva: Salgın eşitsizlikleri artırabilir | Ekonomi Haberleri

IMF Başkanı Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmaya giden yolun oldukça belirsiz ve düzensiz olduğunu belirterek, bunun hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde eşitsizliklerin artmasına neden olduğunu ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkelerin yüzde 90'ının 2020'yi daha küçük bir ekonomiyle tamamladığına dikkati çekti.

Merkez bankaları ve finans otoritelerinin olağanüstü güçlü ve koordineli eylemleri sayesinde durumun daha kötü olmasının önüne geçildiğine işaret eden Georgieva, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Avrupa Birliği (AB) hükümetlerinin şirketler ve hane halkları için 3 trilyon avronun üzerinde mali destek sağladığını aktardı.

Georgieva, bu eylemlerin, aşılar, tedaviler, testler, maske kullanımı ve sosyal mesafe önlemlerinde sağlanan ilerlemeyle birlikte ekonomiyi istikrara kavuşturmaya, dünyanın ve AB'nin toparlanma yolunda ilerlemesine yardımcı olduğunu ifade etti.

AB İÇİN DE BİR RİSK

Küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,5 büyümesinin beklendiğini anımsatan Georgieva, Avrupa bölgesi ekonomisinin ise bu yıl yüzde 4,2 büyümesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Georgieva, "Toparlanmaya giden yol oldukça belirsiz ve en önemlisi düzensiz. Virüs ile aşılar arasında devam eden yarış nedeniyle belirsiz. Ülkelerin başlangıç konumları, ekonomik yapıları ve yanıt verme kapasitelerindeki farklılık nedeniyle düzensiz. Bu hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde eşitsizliklerin artmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

En büyük endişesinin 2020'deki "büyük karantinanın" 2021'de "büyük farklılığa" dönüşmesi olduğunu belirten Georgieva, farklılığın en derin gelişmekte olan ülkelerde olduğunu dile getirdi.

Georgieva, bu durumun AB için de bir risk oluşturduğunu belirterek, geçen yıl AB genelinde ortalama yüzde 6,4'lük daralmaya kıyasla İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi geleneksel turist destinasyonu olan ülkelerin çok daha keskin daralmalar yaşadığını ve ekonomilerinin yüzde 9'dan fazla küçüldüğü anlattı.

"SALGINI YENENE KADAR DESTEK DEVAM ETMELİ"

Orta ve Doğu Avrupa'nın gelişmekte olan ülkeleri için kişi başına düşen gelirin, 2022 sonunda kriz öncesi tahminlerin yüzde 3,8 altında olmasının beklendiğine işaret eden Georgieva, AB'nin gelişmiş ekonomileri için ise bunun yüzde 1,3 altında olduğunu kaydetti.

Georgieva, aşı politikasının bu yıl Avrupa ve dünyadaki en önemli ekonomi politikası olduğunu belirterek, "Salgını yenene kadar şirketlere ve hane halklarına verilen destek devam etmeli." dedi.

Uzun vadede dijitalleşme ve yeşil yatırımların da önemini vurgulayan Georgieva, analizlerinin yeşil altyapı yatırımlarının 15 yıllık bir süreçte küresel GSYH'yı yaklaşık yüzde 0,7 artırabileceğini ve milyonlarca istihdam yaratabileceğini gösterdiğini aktardı.


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