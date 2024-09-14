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İmalat sektörü altın yıllarını yaşıyor

14.09.2024 - 11:22 | Son Güncelleme :
İmalat sektörü altın yıllarını yaşıyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri, 2019-2023 döneminde yaklaşık 5 katına çıkarak 11,7 trilyon lira oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, imalat sanayinde 2023 yılında 173 bin 471 firma faaliyet gösterdi. Bu firmalardaki çalışan sayısı ise 3 milyon 765 bin 894 olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin üretimdeki gücünü gösteren sektörde faaliyet gösteren firmaların varlıklarını son 5 yılda düzenli olarak artırdığı görüldü. Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2019'da yaklaşık 2,4 trilyon lira seviyesindeydi. Sektör firmaları, bir bölümü Kovid-19 salgınıyla mücadeleyle geçen dönemde de varlıklarını artırmayı başardı. Firmaların varlıkları 2020'de 3 trilyon liraya, 2021'de 4,9 trilyon liraya, 2022’de 8,8 trilyon liraya ve 2023’te ise 11,7 trilyon liraya ulaştı.

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Böylece firmaların aktif toplamları 2019-2023 döneminde yaklaşık 5 katına çıktı.

ÖZ KAYNAKLAR DA 5,3 KATINA ÇIKTI

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmalar, öz kaynaklarını da artırdı. İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların öz kaynakları toplamı 2019'da yaklaşık 800 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli artırarak 2023'te 4,3 trilyon liraya kadar yükseltti.

Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 5 yılda 5,3 katına çıkmış oldu

BRÜT SATIŞLAR 5,5 KATINA YÜKSELDİ

Türkiye'de imalat alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları da 2019-2023 döneminde yüzde 452,8 artışla 2,6 trilyon liradan 14,2 trilyon liraya yükseldi.

Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların brüt yurt içi satışları 1,8 trilyon liradan 10,6 trilyon liraya, brüt yurt dışı satışları da 724,7 milyar liradan 3,4 trilyon liraya ulaştı. Bu dönemde diğer gelirler ise 193 milyar lira olarak kayıtlara geçti.


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