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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı

23.05.2022 - 10:39
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıkladı. 2022 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 744 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

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